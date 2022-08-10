7.9 مليار ريال أرباح سابك في الربع الثاني .. هوامش الربحية قد تتأثر بالتباطؤ العالمي

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 7.9 مليار ريال، وجاءت أفضل من التوقعات البالغة 6.1 مليار ريال.كما سجلت الأرباح الصافية زيادة عن المسجلة خلال الربع الأول من العام ذاته البالغة 6.47 مليار ريال، وأعلى كذلك بنسبة 3.79 في المائة من الأرباح الصافية البالغة 7.64 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.فيما بلغت إيرادات الربع الثاني 55.98 مليار ريال، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالربع السابق، وزيادة 32 في المائة على أساس سنوي.وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، عقب المؤتمر الصحافي للإعلان عن نتائج الشركة في الرياض، أمس، إن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة عبر مختلف القطاعات، كما تبرز الالتزام الشديد بالاستدامة والابتكار، وتعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.لكنه توقع تأثر هوامش الربحية خلال النصف الثاني، وأيضا في جميع القطاعات، نتيجة ضغوط عدة، أبرزها تراجع الاقتصاد العالمي إلى ما بين 2.5 و2.8 في المائة، وإجراءات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا، والتوتر السياسي في أوروبا، واستمرار تحديات سلاسل الإمداد.وأضاف البنيان، أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات "سابك"، حيث وافق مجلس إدارة الشركة في يونيو 2022 على توزيع 2.25 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29 في المائة تقريبا من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من 2021 البالغة 1.75 ريال.وأوضح، أن هناك استقرارا في جميع القطاعات التي تستهلك منتجات البتروكيماويات ما عدا صناعات السيارات، التي لا يزال هناك ضغط كبير عليها، عازيا ذلك إلى انخفاض الطلب وكذلك سلاسل الإمدادات والتضخم.ولفت إلى أن سابك عملت على تعزيز نموها وحضورها العالمي، فواصلت الاستثمار في حلول الأعمال المستدامة والشراكات الاستراتيجية التي تقدم تقنيات مبتكرة في جميع أنحاء العالم، وشهدت باقة منتجات وخدمات (تروسيركل) الدائرية في هذا الربع تطورات ملموسة شملت إطلاق أول مواد ملصقات تغليف في العالم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المصنوعة من البلاستيك المتقدم المعاد تدويره من النفايات المحتمل وصولها إلى المحيطات، وفي يوليو الماضي، حصلت سابك أيضا على أول شهادة مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا "الزرقاء". وأوضح أن الشركة واصلت ابتكار منتجات جديدة على مدار الربع الثاني؛ حيث أطلقت في مايو منتج LNP ELCRIN IQ المعاد تدويره من النفايات البلاستيكية المحتمل وصولها إلى المحيطات، للإسهام في تقليل التلوث ودعم الاقتصاد الدائري عالميا، فيما أعلنت حلا جديدا لتعزيز الأسمنت - درجة أسود الكربون N330 - الذي يسهم في تحسين جودة الخرسانة، وبالتالي قوة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة. وأشار البيان أيضا إلى ارتفاع حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.