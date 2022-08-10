الأسهم السعودية تعزز مكاسبها بـ 32 نقطة .. تترقب حوافز للخروج من مسارها العرضي

ارتفعت الأسهم السعودية 32 نقطة بنحو 0.27 في المائة لتغلق عند 12329 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 خمس نقاط ما يعادل 0.33 في المائة إلى 1717 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، لكن السوق حافظت على المسار العرضي، حيث لم تسجل مستوى أعلى من الأسبوع الماضي. السوق تترقب حوافز للخروج من مسارها العرضي، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط دون 100 دولار. وتجاوز مستويات 12340 نقطة قد يحفز شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق للأعلى لعوامل فنية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12314 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12344 نقطة رابحا 0.38 في المائة، بينما الأدنى عند 12277 فاقدا 0.16 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12329 نقطة رابحا 32 نقطة بنحو 0.27 في المائة. وارتفعت السيولة 18 في المائة ما يعادل 1.2 مليار ريال، لتصل إلى 7.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة ما يمثل 11 مليون سهم إلى 168 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 14 في المائة بنحو 49 ألف صفقة عند 415 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع السلع طويلة الأجل 2.4 في المائة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 1.67 في المائة، وحل ثالثا الطاقة مرتفعا 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة الإعلام والترفيه، ما يعادل 1.9 في المائة، ثم الخدمات التجارية والمهنية 1.52 في المائة، وحل ثالثا النقل بنحو 0.93 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 22 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه الخدمات الاستهلاكية 16 في المائة ما يمثل 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا المصارف 11 في المائة بـ 844 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج بـ 9.9 في المائة ليبلغ 47.60 ريال، يليه معدنية 8.5 في المائة ليصل إلى 23.30 ريال، وحل ثالثا سهم الزامل للصناعية بنحو 7.1 في المائة حيث بلغ 21.88 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "رتال" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 122.80 ريال، يليه تهامة بـ 3.5 في المائة ليبلغ 111 ريالا، وحل ثالثا سهم التموين 3.2 في المائة مغلقا عند 77.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم الآمار بقيمة 776 مليون ريال، يليه "صادرات" بنحو 438 مليون ريال، وحل ثالثا وقت اللياقة بـ 355 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية