ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ شهرين

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم التي سيجري تمحيصها لاستشفاف مدى السرعة التي قد يواصل بها مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة.

وزادت العوائد من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي وصلت اليها الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام إلى 2.799 بالمئة اليوم قرب مستوى 2.869 بالمئة الذي بلغته يوم الجمعة وكان أعلى مستوى منذ 22 يوليو .

فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين 3.286 بالمئة بعد أن وصلت إلى 3.331 بالمئة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام إلى 49 نقطة أساس، وهو أعمق إنقلاب لمنحنى العائد منذ عام 2000.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يصدر غدا الأربعاء، أن الأسعار ارتفعت بوتيرة سنوية قدرها 8.7 بالمئة في يوليو، بحسب متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وهو ما سيكون انخفاضا من الزيادة البالغة 9.1 بالمئة في يونيو .