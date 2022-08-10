مخاطر استثمارات الطاقة المتجددة «1 من 3»

لقد كانت المملكة سباقة في إعلان الالتزام بالحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060 ولحقتها دول عدة في العالم، لكن الوصول إلى حالة الحياد الصفري على المستوى العالمي يتطلب استثمارات باهظة وتتمثل بصورة أساسية في مشاريع توليد الكهرباء من مصادر متجددة. وتشكل ظروف التمويل حاجزا كبيرا أمام استثمارات الطاقة المتجددة في أجزاء كثيرة من العالم، وتزيد مخاطر الاستثمار خصوصا من تكلفة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

ويمكن لآلية الضمان المالية أن تقلل من هذه المخاطر، وبالتالي تقلل من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة الرأسمالية والتشغيلية. لقد ذكر بعض الأبحاث المعمولة سابقا أنه بالإمكان خفض تكلفة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بما يصل إلى 30 دولارا لكل ميجاواط ساعة، وتستطيع بنوك التنمية والمؤسسات المالية إنشاء آلية ضمان مالي تعتمد على عناصر المخاطر بتكلفة معتدلة نسبيا، وهذا من شأنه تحسين آفاق تحقيق أهداف تثبيت درجة الحرارة المتفق عليها بموجب اتفاقية باريس مع التقنيات المتاحة حاليا لتحقيق هدف تثبيت درجة الحرارة عند درجتين مئويتين، فضلا عن الهدف الأكثر طموحا وهو 1.5 درجة مئوية. ويواجه المطور لمشاريع الطاقة المتجددة مجموعة واسعة من التحديات والمخاطر، ويبدأ البحث عن رأس المال للاستثمار المطلوب لتنفيذ المشروع لأنه أتقن معظم المخاطر أو سيطر عليها أو خفف من حدتها، لكنه يصاب بالمفاجأة والإحباط إذا لم يكن على دراية بتوقعات ومتطلبات المستثمرين المحتملين والمقرضين وشركات التأمين والضامنين.

لقد أكدت الدراسات الحديثة وجود تأثير كبير لظروف التمويل، مثل درجة المخاطرة في تكلفة الكهرباء، ولا سيما استثمارات الطاقة المتجددة.

وعليه، يعد الحد من مخاطر، أو إزالة المخاطر، De-risking من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة خطوة مهمة في بسط مشاريع الطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة. وتتمحور مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة في ثلاثة مكونات رئيسة: مخاطر فنية "التقنية"، ومخاطر تنظيمية "التطوير"، ومخاطر اقتصادية "التسعير".

وتساعد معالجة كل من ملفات المخاطر، المستثمرين والمرافق والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى على إيجاد الإرادة اللازمة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. إن أغلب تقنيات الطاقة المتجددة لها تكاليف رأسمالية عالية، لكن تكلفة تشغيلها قليلة لأنها لا تتطلب وقودا، مثل مشاريع الطاقة الأحفورية والنووية، وتتمثل طبيعة رأس المال في أن مشاريع الطاقة المتجددة حساسة للغاية للتكلفة الرأسمالية، بمعنى آخر ارتفاع أسعار الفائدة أو معدلات العائد التي يطلبها المقرضون أو الدفع مقابل تقنية الطاقة المتجددة مقدما.

ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة كبيرة في التكلفة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة، وعليه ستدفع متطلبات العائد وأسعار الفائدة تكاليف المخاطر عاليا، ومن ثم يطالب المستثمرون بعوائد عالية عندما يواجهون مخاطر أعلى بكل تأكيد.

لكن إذا كانت اللوائح والأنظمة "السياسة العامة" ذكية فيمكن أن تقلل من هذه المخاطر، ويمكنها كذلك تخفيض التكلفة الإجمالية لمجموع مشروع الطاقة المتجددة. ولقد ذكرت بعض الدراسات أخيرا أن الخفض يمكن أن يكون هائلا حيث تهبط التكاليف الإجمالية بصورة كبيرة بما يقرب من 50 في المائة في بعض الحالات إذا عولجت المخاطر بصورة احترافية، واستطاع المطور والفريق العامل القدرة على احتوائها. سنتحدث بإسهاب عن مخاطر استثمارات الطاقة المتجددة، وكيف تتكون حالة عدم اليقين Uncertainty فيها وكيفية معالجتها... يتبع.