شركات الرقائق تدفع الأسهم الأمريكية إلى التراجع

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند بدء التعاملات اليوم الثلاثاء وسط توقعات متشائمة من شركة مايكرون تكنولوجي دفعت أسهم الرقائق إلى الانخفاض ، بينما ظل المستثمرون حذرين قبيل بيانات التضخم التي ستغذي خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الخاصة برفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 25.18 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 32807.36 نقطة.

ووفقا لرويترز نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 6.95 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4133.11، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 86.97 نقطة أو 0.69 في المائة إلى 12557.49.

