أمريكا تتهم شركة صينية بالمساعدة في إخفاء تعاملات مع إيران

قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة اتهمت اليوم شركة (فار إيست كابل)، أكبر شركة صينية لتصنيع الأسلاك والكابلات، بمخالفة ضوابط التصدير الأمريكية المتعلقة بالشحن إلى إيران.

وقالت الوزارة في خطاب إن الشركة أبرمت اتفاقا عام 2013 لشراء معدات من مؤسسة (زيد.تي.إي) الصينية لتصنيع معدات الاتصالات ثم تعاقدت مع شركات إيرانية لتوريد هذه المعدات وقطع غيارها. واتهمت الشركة بارتكاب 18 مخالفة لضوابط التصدير الأمريكية.

وبحسب (رويترز) قال جون سوندرمان، المسؤول بوزارة التجارة في بيان: "وفقا للمزاعم، عملت (فار إيست كابل) تحت عباءة مؤسسة (زيد.تي.إي) وسهلت شحناتها لإيران في الوقت الذي علمت فيه المؤسسة أنها قيد التحقيق لقيامها بالفعل نفسه".

ولم ترد الشركة أو المؤسسة بعد على طلبات التعليق.

ودفعت المؤسسة في عام 2017 غرامة قدرها 892 مليون دولار وأقرت بشحن بضائع أمريكية إلى إيران بالمخالفة لقوانين الولايات المتحدة التي تقيد بيع تكنولوجيا أمريكية الصنع. وانتهى في مارس وضع المؤسسة قيد المراقبة فيما يتعلق بأنشطتها وممارساتها.

