بعد انتصار المارجريتا التقليدية.. "دومينوز بيتزا" تنسحب من إيطاليا وتغلق 29 فرعا

لم تتمكن مطاعم دومينوز بيتزا من تثبيث أقدامها في وطن البيتزا، حيث فضل الإيطاليون المطاعم المحلية على النسخة الأمريكية.

ووفقا لبلومبرج" تم إغلاق آخر فرع لدومينوز، من إجمالي 29 فرعا، بعد أن بدأت الشركة عملياتها في إيطاليا قبل سبعة أعوام.

ولجأت الشركة إلى الاقتراض بكثافة من أجل خطط لفتح 880 متجرا، لكنها واجهت منافسة شرسة من المطاعم المحلية التي وسعت خدمات التوصيل أثناء فترة الوباء، وسعت إلى الحماية من الدائنين بعد نفاد السيولة والتخلف عن سداد الديون.

ودخلت السلسلة الأمريكية إيطاليا في عام 2015 من خلال اتفاقية امتياز مع "إي بيتزا إس بي إيه"، وخططت للتميز من خلال توفير خدمة توصيل وطنية منظمة إلى جانب إدخال إضافات أمريكية الطابع على البيتزا مثل الأناناس.

وواجه توسع دومينوز بيتزا الطموح مشكلات، حيث وسعت مطاعم البيتزا التقليدية نطاق التوصيل، أو وقعت صفقات مع طرف ثالث لتقديم هذه الخدمة، مثل "دليفرو بي إل سي" أو "جاست إيت تيك أواي دوت كوم إن في" أو "جلوفو" لتوصيل منتجاتهم إلى منازل العملاء خلال منع تناول الطعام في الخارج بسبب قيود مكافحة كورونا.