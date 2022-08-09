دراسة: حرب أوكرانيا قد تكلف الاقتصاد الألماني أكثر من 260 مليار يورو بحلول 2030

قد تكلف حرب أوكرانيا وعواقبها الاقتصاد الألماني أكثر من 260 مليار يورو بحلول عام 2030، وفقا لدراسة نُشرت اليوم أعدتها عدة معاهد.

وأعلن معهد سوق العمل والتعليم والتدريب المهني (IAB) والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية أنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين في ألمانيا العام المقبل بواقع 240 ألف شخص بسبب عواقب الحرب.

وجاءت توقعات الباحثين بناء على افتراض أن العقوبات على روسيا ستظل سارية حتى عام 2030، حتى لو انتهت الحرب بحلول ذلك الوقت.

وقال الخبير إنتسو فيبر من معهد (IAB): "بسبب تداعيات الحرب لن يتحقق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة".

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة أسعار الوقود ستكون العامل الضار الرئيس لاقتصاد التصدير والاستهلاك الخاص، موضحة أن قطاعات الضيافة والخدمات الاجتماعية وإنتاج الغذاء ستعاني من خسائر كبيرة في الوظائف.

ووجدت الدراسة أنه في سيناريو ترتفع فيه أسعار الطاقة ضعف ما هي عليه الآن، سيتراجع عدد العاملين في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص في عام 2024.

