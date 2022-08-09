الذهب يتراجع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية

انخفض الذهب على نحو طفيف اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1785.89 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1801.90 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين، صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في أمريكا لشهر يوليو الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7 % من 9.1 % في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 20.60 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 936.76 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.8 % إلى 2190.13 دولار للأوقية.