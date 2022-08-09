10 سفن تغادر الموانئ الأوكرانية منذ اتفاق تصدير الحبوب

أعلنت تركيا وأوكرانيا أن سفينتين أخريين تحملان الذرة وفول الصويا أبحرتا من ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود أمس، ليرتفع المجمل إلى عشر منذ أن غادرت أول سفينة الأسبوع الماضي في إطار اتفاق مع روسيا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب بسبب الصراع قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء بل تفشي المجاعة في أجزاء من العالم.وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينة ساكورا التي غادرت يوزني، تحمل 11 ألف طن من فول الصويا إلى إيطاليا، بينما تنقل أريزونا، التي غادرت تشيرنومورسك، 48458 طنا من الذرة إلى إسكندرون في جنوب تركيا.كما وصلت السفينة بولارنت التي غادرت يوم الجمعة وجهتها النهائية في ميناء درينجه شمال غرب تركيا صباح أمس لتفريغ حمولتها بما يشكل الانتهاء من أول شحنة منذ استئناف الصادرات.وبناء على بيانات من وزارة الدفاع التركية، فقد تم تصدير 243 ألف طن من الذرة حتى الآن من أوكرانيا في سبع سفن منذ مغادرة أول سفينة بموجب الاتفاق في الأول من آب (أغسطس).وحملت سفن أخرى 11 ألف طن من فول الصويا وستة آلاف طن من زيت دوار الشمس و45 ألف طن من بذور دوار الشمس.وأكد أولكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية مغادرة أحدث سفينتين أمس، مبينا أن يوزني، وهو ثالث ميناء أوكراني مشمول بالاتفاق، بدأ أخيرا يعمل في إطار المبادرة.وكان كوبراكوف قد أشار من قبل إلى أن فتح يوزني سيزيد طاقة صادرات أوكرانيا الإجمالية لما يصل إلى ثلاثة ملايين طن شهريا.وفي وقت السلم، كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا من موانئها على البحر الأسود وساحل بحر آزوف.