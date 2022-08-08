الدولار يتراجع ويخسر بعض مكاسب بيانات التوظيف

هبط الدولار اليوم وخسر بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة مع تراجع أسواق العملات عن رد فعلها الأولي.

وعززت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدرجة أكبر لمواجهة التضخم.

لكن هذا الصعود تراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.25 بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش بانخفاض 0.4 في المائة خلال اليوم، وذلك مقارنة بتسجيله أعلى مستوى له منذ عشرة أيام يوم الجمعة عند 106.930.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء لتلقي مزيد من المؤشرات على نشاط أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 في المائة في يوليو مقارنة مع 9.1 في المائة سابقا.

وتعافى الدولار الأسترالي بعد خسائره يوم الجمعة. وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.9 في المائة في اليوم إلى 0.697 دولار.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.627 دولار.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 134.945 ين.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة. وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز بخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا.

وارتفع اليورو 0.2 في المائة ليصل إلى 1.02095 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.2118 دولار.