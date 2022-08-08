فيليكس واترس يتصدران صراع هيئات التايكوندو

اختتمت بطولة المملكة للهيئات للتايكوندو للناشئين والبراعم التي أقيمت على صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز يومي الخميس والجمعة، وتصدر مركز فيليكس صراع الناشئين بـ (301) نقطة وذهبيتي حامد العطاس ومعاذ الحسن.

‏وجاء مركز تدريب الإتحاد بالملز وصيفا بـ (220) نقطة وذهبية طلال الزبيدي، فيما حقق مركز اترس المركز الثالث (219) نقطة وذهبية الحارث حسين ومركز فنون آسيا رابعا بـ (199) نقطة وذهبية عمر السيد كما نال الذهب أيضا (حسين الوريكي - فيليكس B - البراء الشهراني - وقت التدريب - محمد هلال - القوة الضاربة).

وفي منافسات البراعم حلق مركز اترس بالصدارة بـ (491) نقطة و 3 ذهبيات عبر همام حسين وصبحي شوكت وعادل السلعوس، ومركز تدريب الإتحاد بالملز وصيفاً ب(370) نقطة وذهبية فيصل السلطان.

‏وجاء ثالثاً مركز فنون آسيا بـ (304) نقاط وذهبيتي أنس عمر وكريم حسان ومركز وقت التدريب بـ (245) نقطة رابعا وذهبية رحيم بشير ونال الفريق المثالي مركز صحة الأجسام، كمال نال الذهب الأبطال (زياد العباد - قلب الأبطال - خالد الجابر - وقت القتال - مشعل المسعد - فرسان سلمان).

ومن جانب آخر تقام نهاية الاسبوع الحالي منافسات بطولة المملكة لهيئات التايكوندو للشباب والدرجة الأولى، لتمكين لاعبي الهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في منافسات الاتحاد الرسمية، وكذلك أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين وسيعلن رابط التسجيل بحساب الاتحاد في تويتر، حتى الثلاثاء 9 اغسطس.