الهند: تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية لتعزيز الصادرات وخفض العجز

قال وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان اليوم إن خطة البنك المركزي الهندي للسماح بتسوية المعاملات التجارية الدولية بالعملة المحلية سوف يساعد في تعزيز الصادرات وخفض

العجز التجاري.

ونقلت بلومبرج عن الوزير القول إن استخدام العملة المحلية سوف يعزز من التجارة العالمية من خلال خفض الاعتماد على العملة الصعبة، مع التركيز على الصادرات من الهند.

وكانت الهند قد كشفت في السابع من يوليو الماضي عن خطة للتسوية بعملة الروبية لتسهيل التجارة الروسية.

