اليابان: ميزان الحساب الجاري يسجل عجزا بقيمة 132.4  مليار ين في يونيو

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الإثنين تسجيل ميزان الحساب الجاري لليابان عجزا بقيمة 132.4 مليار ين خلال يونيو الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا وصول العجز إلى 703.8 مليار ين بعد تسجيل فائض بقيمة 128.4 مليار ين خلال مايو الماضي.

وذكرت وزارة المالية أن واردات اليابان زادت خلال يونيو الماضي بنسبة 49.2% سنويا إلى 9.697 تريليون ين في حين زادت الصادرات بنسبة 20.4% سنويا إلى 8.583 تريليون ين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.114 تريليون ين.

في الوقت نفسه سجل ميزان حساب رأس المال لليابان فائضا بقيمة 135.8 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا بقيمة 588.9 مليار ين خلال يونيو الماضي.

