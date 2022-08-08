النفط يتراجع وسط مخاوف من ركود وبطء انتعاش واردات الصين

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، بعد أن ألحق الركود ضررا بآفاق الطلب وأشارت بيانات إلى انتعاش بطيء في واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا أو 0.8 % إلى 94.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، وسجلت أسعار أقرب شهر للتعاقد أدنى مستوياتها منذ فبراير، الأسبوع الماضي متراجعة 13.7 % ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.34 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا، أو 0.8 % مواصلا الخسائر، بعد انخفاضه 9.7 % الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ 4 سنوات في يونيو، ولكنها لا تزال أقل 9.5 % عن مستواها قبل عام.