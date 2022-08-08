الأسهم المحلية تفقد مكاسب أسبوع في جلسة .. المتعاملون يفضلون جني الأرباح

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 12216 نقطة بنحو 74 نقطة، ما يعادل 0.6 في المائة في أطول سلسلة انخفاض منذ شهر، بينما خسر مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط إلى 1695 نقطة بـ 0.43 في المائة. وخسرت السوق في جلسة أمس معظم مكاسبها في الأسبوع الماضي البالغة 136 نقطة، لتظهر تزايد نشاط البيع في السوق، ويأتي ذلك عقب موجة ارتفاع طويلة وقوية ثم استقرارها في الجلسات الثلاث السابقة، ما دفع المتعاملين لتفضيل جني الأرباح. مع ذلك تبقى السوق محافظة على مستويات 12200 نقطة، حيث خسارتها ستزيد الضغوط البيعية حتى 12060 نقطة.

الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12314 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12315 نقطة رابحا 0.20 في المائة ثم بدأ بالتراجع حتى أغلق في نهاية الجلسة عند 12216 نقطة فاقدا 74 نقطة بنحو 0.61 في المائة. وتراجعت السيولة 13 في المائة، ما يعادل 895 مليون ريال، لتصل إلى 5.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بـ 20 مليون سهم لتبلغ 147 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 11 في المائة بنحو 44 ألف صفقة عند 351 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه 0.9 في المائة، ثم السلع الرأسمالية بنحو 0.53 في المائة، وحل ثالثا المواد الأساسية مرتفعا 0.45 في المائة. بينما تصدر المتراجعة الأدوية بما يعادل 2 في المائة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بـ 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 31 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه البنوك 11 في المائة، ما يعادل 630 مليون ريال، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية 8 في المائة بـ 445 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا البحر الأحمر بـ 9 في المائة ليبلغ 32.10 ريال، يليه سهم سابك للمغذيات الزراعية 8 في المائة ليصل إلى 150.80 ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بنحو 6.2 في المائة، حيث بلغ 47.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وقت اللياقة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 96.50 ريال، يليه زجاج بـ 3.5 في المائة ليبلغ 35.60 ريال، وحل ثالثا سهم الحمادي 3.2 في المائة مغلقا عند 41.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم سابك للمغذيات الزراعية بقيمة 778 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بنحو 358 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "إس تي سي" بـ 284 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية