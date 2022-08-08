كوبا تتلقى عروضا دولية للتعامل مع حريق نفطي هائل

تلقت كوبا عروض مساعدة من دول عدة بعد أن طلبت الحصول على مؤازرة للتعامل مع حريق هائل في مستودع للنفط أصابته صاعقة، ما أدى إلى وقوع انفجارات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 121 آخرين بجروح وفقدان 17 آخرين.وتم إجلاء نحو 1900 شخص من منطقة الكارثة الواقعة في ضاحية مانتانزاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة على بعد مائة كيلومتر شرقي هافانا، حيث يشاهد عمود ضخم من الدخان الأسود يحجب السماء.ووفقا لـ"الفرنسية"، قال لويس أرماندو وونج مدير قطاع الصحة في ماتانزاس في مؤتمر صحافي، "عثِر على جثة في موقع الحادث".وقد يستغرق إخماد الحريق "وقتا"، وفق ما قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، لذلك "طلبت كوبا المساعدة والمشورة من الدول الصديقة ذات الخبرة في قطاع النفط".وفيما جاءت الردود سريعة، أعرب الرئيس الكوبي على "تويتر" عن "امتنانه العميق لحكومات المكسيك وفنزويلا وروسيا ونيكاراغوا والأرجنتين وتشيلي، التي قدمت على الفور مساعدة مادية تضامنا في مواجهة هذا الوضع المعقد". وأضاف "نحن ممتنون أيضا لعرض المساعدة التقنية من جانب الولايات المتحدة".وقال كارلوس فيرنانديز دي كوسيو نائب وزير الخارجية، إن الاقتراح الأمريكي "أصبح بالفعل في أيدي المتخصصين من أجل تنسيق مناسب للعمل".وكانت مروحيات تعمل بجهد لإخماد النيران السبت، ويأتي هذا الحريق في وقت تواجه الجزيرة تقادم المحطات الثماني لتوليد الكهرباء الحرارية الضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب حرارة الصيف.وستضطر السلطات إلى قطع الكهرباء لما يصل إلى 12 ساعة في اليوم في مناطق معينة من البلاد، ما أثار غضب السكان الذين نظموا نحو 20 تظاهرة.