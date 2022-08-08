صفقة بيع وحدة الغاز في شبكة الكهرباء البريطانية تخضع لتحقيقات أمنية

تخضع عملية بيع وحدة نقل الغاز في شركة ناشيونال جريد بي إل سي الحكومية البريطانية للطاقة لكونسورتيوم تقوده ماكواري جروب ليمتد الأسترالية للخدمات المالية، لمراجعة بموجب قواعد أمنية جديدة في المملكة المتحدة.ووفقا لـ"وكالة "بلومبيرج" للأنباء، قالت صحيفة "تليجراف" أمس، إن المراجعة تأتي مدفوعة بأهمية الأصول في البنية التحتية للطاقة في المملكة المتحدة، وفقا لما نقل عن مصادر لم تكشف هويتها. وذكرت أن هذه هي واحدة من أكبر المعاملات التي ستخضع للمراجعة بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.ووافقت شركة ناشيونال جريد على بيع 60 في المائة من أعمال نقل الغاز للمجموعة الفائزة بالعطاء، والتي تضم ماكواري، في آذار (مارس).وذكرت "بلومبيرج" في ذلك الوقت أن الصفقة ستقيم الوحدة بـ9.6 مليار جنيه استرليني "11.6 مليار دولار".وتجاوزت تقديرات سقف أسعار الطاقة للأسر في بريطانيا أربعة آلاف جنيه استرليني "4860 دولارا"، للمرة الأولى، حيث حذر بنك إنجلترا المركزي من أن البلاد تمضي نحو أكثر من عام من الركود تحت وطأة تصاعد حدة التضخم.وقال مصرف "إنفستيك بنك"، إن سقف رسوم الطاقة غير المسددة، يمكن أن يقفز إلى 4210 جنيهات استرلينية في العام، في كانون الثاني (يناير) المقبل، أي أكثر من ضعف المستوى الآن.وتمثل هذه التوقعات قراءة متشائمة لكثير من الأسر التي تكافح بالفعل من أجل سداد فواتير قياسية، ولم تدخل في أجواء البرد بعد.وقالت هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم"، إن سقف الأسعار سيتم تعديله فصليا بدلا من مرتين في العام من أجل التكيف بشكل أفضل مع تقلبات السوق.وخلص استطلاع إلى أن قطاع الصناعة في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة لأول مرة منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا. وقالت الشركات إنها تحصل على أعمال أقل، كما أن الطلب يضعف، وذلك في ظل مواجهة مشكلات سلاسل الإمداد.وسجل مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي 52.1 نقطة، مقارنة بـ52.8 نقطة في يونيو الماضي. يشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 50 تعني نمو القطاع.ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية عن الشركات القول إن أزمة تكاليف المعيشة أسهمت في انخفاض الطلبات الجديدة. كما أشارت إلى أن الطلب المحلي والغموض والطقس الأكثر دفئا عن المعتاد وانخفاض الصادرات، من أسباب تراجع النمو.وبحسب "الألمانية"، انخفض الطلب من الخارج للشهر السادس على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى المشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".