230.3 طن إجمالي إنتاج الذهب في الصين خلال النصف الأول

وصل حجم إنتاج الذهب في الصين إلى 230.3 طن في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 12.4 في المائة على أساس سنوي، حسب جمعية الصين للذهب.وازداد حجم إنتاج المنتجات الذهبية المصنوعة من المواد الخام المحلية إلى 174.7 طن في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 14.4 في المائة على أساس سنوي. أما المنتجات المصنوعة من المواد الخام المستوردة فتوسع حجم إنتاجها 6.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 55.6 طن.وفي فترة يناير - يونيو الماضيين، تقلص حجم استهلاك الذهب بـ 12.8 في المائة ليصل إلى 476.8 طن، بحسب تصريحات الجمعية، التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.وبلغ معدل الأسعار الفورية للذهب بنسبة نقاء 99.99 في المائة أو أعلى، 389.6 يوان "57.8 دولار" لكل جرام، بزيادة 3.4 في المائة على أساس سنوي. يشار إلى أن استهلاك الصين من الذهب انخفض بنسبة 9.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.وتراجع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 260.26 طن.وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 0.19 في المائة عن العام الماضي إلى 168.86 طن، في حين انخفض استهلاك العملات والسبائك الذهبية بنسبة 27.71 في المائة على أساس سنوي إلى 69.62 طن.وشهدت مشتريات المجوهرات الذهبية زخما قويا للنمو في شهري يناير وفبراير الماضيين، مدفوعة بالإنفاق في العطلات.رغم ذلك، تراجع إقبال المستهلكين على المعدن النفيس في مارس الماضي، بسبب تقلبات الأسعار، وعودة ظهور حالات كورونا في البلاد، على عكس الاتجاه الصعودي في الشهرين الأولين.وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغ إجمالي استهلاك الذهب للاستخدامات الصناعية وغيرها في الصين 21.78 طن، بانخفاض 4.1 في المائة عن العام السابق 2021.وسجل إنتاج الصين من الذهب 83.4 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 8.96 طن أو نحو 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.