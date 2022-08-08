لمتابعة سير الأعمال المشتركة.. وفد من منظومة الطاقة يزور مشروع نيوم

​قام وفد رفيع المستوى من منظومة الطاقة، يتقدّمه مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز؛ المهندس أحمد الزهراني، ومساعد الوزير لشؤون الكهرباء؛ المهندس ناصر القحطاني، ويضم عدداً من قياديي المنظومة، بزيارة لمشروع نيوم، حيث التقى بالرئيس التنفيذي لشركة نيوم للطاقة؛ بيتر تيريوم، وعددٍ من قياديي الشركة، وذلك بهدف متابعة سير الأعمال المشتركة، كمشروعات الطاقة المتجددة، والتقدم في تنفيذ مشروعات شبكات نقل الكهرباء.

كما ناقش الجانبان، مجالات التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، وسبل تعزيز استخدام مواد البناء البوليمرية المستدامة في مشروعات نيوم، ومجالات التعاون في مجالات المحتوى المحلي، وكفاءة الطاقة، والابتكار.