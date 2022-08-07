70% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد يزداد سوءا .. أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية

يعتقد نحو 69% من الأمريكيين أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءا، وهي أكبر نسبة منذ عام 2008، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة ايه بي سي نيوز ومؤسسة إيبسوس لأبحاث السوق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه مع بقاء ثلاثة أشهر فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قال 37% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس جو بايدن مع التعافي الاقتصادي، دون تغيير منذ حزيران/يونيو.

ويأتي هذا على الرغم من النمو الكبير للوظائف ومعدل البطالة المتدني، وذلك نظرا لارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود. وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا على مدى ربعين.

وقال أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع، 34%، إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع أسعار البنزين. وارتفعت النسبة 7 نقاط مئوية منذ حزيران/يونيو مع انخفاض أسعار الوقود.

وقبل الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر، قال 75% من الجمهوريين إنهم متحمسون بشأن التصويت مقابل 68% من الديمقراطيين و49% من المستقلين.