العقاري : نسبة تعثر مستفيدي القرض المدعوم لا تتجاوز 0.23 %

أكد صندوق التنمية العقارية، انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، فيما لا تتجاوز نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم 0.23%، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2022.

وقال في بيان اليوم : إن دور البنك المركزي السعودي تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج "سكني" التي أسهمت بانخفاض نسبة تعثر المستفيدين، لافتا إلى أن من أبرز نتائج برامج الدعم السكني تمكين 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من 2022.

وأفاد أنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهريا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية 2030"، للوصول برفع نسبة التملك إلى 70 %.