تراس تعتزم تخفيض الضرائب إذا فازت برئاسة حكومة بريطانيا

تخطط ليز تراس المرشحة الأوفر حظا لقيادة حكومة بريطانيا الفترة القادمة، للإسراع بإقرار تخفيضات ضريبية لمعالجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

ونقلت صحيفة "تلجراف" البريطانية عن مصدر في حملتها أنها ستلغي على الفور إذا جرى انتخابها رئيسة للوزراء، الزيادة التي تم إدخالها على التأمين الوطني هذا العام. وكانت الخطة السابقة تتبنى التغيير في أبريل.

ويعني تسريع الجدول الزمي ارتفاع الرواتب الفعلية للعمال بداية من نوفمبر، وطوال حملتها، ووعدت ليز تراس بتخفيضات ضريبية لتحفيز النمو الاقتصادي، ومن المقرر أن يصوت حزب المحافظين على رئيس الوزراء الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

من جانبه، يتعهد منافسها ريشي سوناك بتقديم مزيد من الدعم للأسر، حيث قال "من الخطأ أن تستبعد تراس صرف المزيد من الدعم المباشر للأسر هذا الشتاء، معتبرا أن التخفيضات الضريبية "لن تساعد كثيرا"، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الطاقة.