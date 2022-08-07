صادرات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 200 ألف .. أعلى رقم نصفي

تجاوزت صادرات شركتي هيونداي وكيا الكوريتين من المركبات الصديقة للبيئة، 200 ألف وحدة في النصف الأول من هذا العام للمرة الأولي، وفقا لما أظهرته بيانات اليوم الأحد.

وذكرت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات، أن المبيعات الخارجية لعملاقي صناعة السيارات في كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية والهجينة، خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغت 224.6 ألف مركبة، بزيادة 30.6 % عن عام سابق.

وهذا يمثل المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات السيارات الصديقة للبيئة 200 ألف خلال الفترة المشار إليها، ويأتي ذلك أيضا بعد أن تجاوزت صادرات مصنعي السيارات من السيارات الصديقة للبيئة 100 ألف وحدة للمرة الأولى خلال الربع الأول من هذا العام.

يشار إلى أن شركة هيونداي موتور صدرت 116.7 ألف سيارة صديقة للبيئة خلال النصف الأول بزيادة 22.1 % عن عام سابق، في حين أن مبيعات كيا خارج البلاد من السيارات الصديقة للبيئة قفزت أيضا بنسبة 42.3 % خلال نفس الفترة لتسجل 107.9 آلاف وحدة، وفقا لما أظهرته البيانات.