أوروبا قلقة من كارثة .. أكبر محطاتها للطاقة النووية في خطر

تزايدت المخاوف بشأن سلامة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بمنطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا أمس السبت، وتسبب خطر إندلاع حريق وحدوث تسرب إشعاعي نتيجة قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا، في قلق دولي متزايد.

وقالت الوكالة النووية الحكومية الأوكرانية إنيرهواتوم، إن "تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية يجري في ظل خطر انتهاك معايير الإشعاع والحماية من الحرائق"، مضيفة أنه لا يزال هناك "خطر حدوث تسرب الهيدروجين وتشتت جسيمات مشعة".

وجددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مطالبها بالسماح لها بإرسال فريق للمنشأة، في الوقت الذي أدان الاتحاد الأوروبي "أنشطة القوات الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية "، واصفا التحركات الروسية بأنها "انتهاك خطير وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية".