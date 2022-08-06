للتخفيف من الزحام .. حديقة حيوانات لاهور تبيع أسودها في مزاد علني

تنظّم حديقة الحيوانات في مدينة لاهور الباكستانية الأسبوع المقبل مزاداً علنياً على 12 من أسودها التسعة والعشرين بهدف توفير متسع أكبر للحيوانات التي تؤويها والتي يشهد عددها ازدياداً ملحوظاً.

ويقول نائب مدير الحديقة تانفير أحمد جانجوا لوكالة فرانس برس إنّ عدد حيوانات "سفاري زو" في لاهور (شمال شرق) أصبح كبيراً لدرجة أنّ الأسود والنمور تتناوب على الأقفاص.

ويضيف أنّ عملية بيع عدد منها "ستتيح متسعاً أكبر للحيوانات بالإضافة إلى مساهمتها في تقليص استهلاك اللحوم اللازمة لإطعامها".

ويخطط مسؤولو حديقة الحيوانات التي تضم كذلك ستة نمور ونمرين من نوع جاغوار، إلى بيع 12 أسداً صغيراً تتراوح أعمارها بين عامين وخمسة أعوام في المزاد المُرتقب تنظيمه الخميس.

وتثير هذه الخطوة استياء عدد من الجهات المدافعة عن حقوق الحيوانات، إذ يؤكد الصندوق العالمي لحماية الطبيعة أنّ الحيوانات ينبغي نقلها إلى حدائق أخرى أو اللجوء إلى تعقيم الإناث أو استخدام موانع الحمل لها.

وتقول أوزما خان من الصندوق العالمي لحماية الطبيعة إنّ "تبادل الحيوانات بين حدائق الحيوانات ممارسة مقبولة بشكل كبير".

وتضيف "بمجرد أن تحدد أي مؤسسة سعراً لحيوان بري فيها، فهي تشجع عمليات الاتجار بالحيوانات التي لا تتناسب مع فكرة حفظها".

وليس من الغريب في باكستان وتحديداً بالنسبة إلى الأثرياء تربية الأسود أو النمور أو أي نوع بري في المنازل، إذ تُعد هذه الممارسة بمثابة مظهر خارجي للثراء.

وعادة ما ينشر أصحاب هذه الحيوانات صوراً ومقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل، ويؤجرونها للاستعانة بها في تصوير الأفلام أو لإخضاعها لجلسات تصوير.

ويأمل مسؤولو حديقة الحيوانات الذين حددوا سعراً تقديرياً للأسد الواحد هو 150 ألف روبية (700 دولار)، في أن يُباع كل حيوان بنحو مليوني روبية (9300 دولار).

وينبغي على المشترين المحتملين أن يسجّلوا أسماءهم بداية لدى السلطات المحلية وإثبات أنّ لديهم الوسائل اللازمة لتوفير رعاية ومأوى مناسبين للحيوانات.

ويذكر الطبيب البيطري محمد رضوان خان من حديقة الحيوانات أنّ مزاداً على أسود ألغي السنة الفائتة لأن المشترين المحتملين لم تكن بحوزتهم الوثائق اللازمة.

اما نعمان حسن الذي أثار غضب السلطات بعدما ترك نمره يتجوّل بمفرده في لاهور، وهي ثاني أكبر مدينة باكستانية، فيعتزم المشاركة في المزاد.

ويقول "سأسعى لشراء أسدين أو ثلاثة، وهو أمر أكيد"، موضحاً أنّ المزاد يشكل فرصة أمام هواة الجمع الذين يملكون أساساً أنواعاً عدة من الأسود لتنويع ما لديهم".

وتشتهر حدائق الحيوانات في مختلف أنحاء باكستان برداءة مرافقها وسوء الرعاية الموفرة لحيواناتها.

وفي نهاية عام 2020، أقفلت حديقة حيوانات العاصمة إسلام أباد أبوابها بعدما أثار سوء معاملتها الفيل كافان إدانات دولية. ونُقل الحيوان البالغ 36 سنة إلى محمية طبيعية في كمبوديا.

وتعتبر حديقة "سافاري زو" في لاهور البالغة مساحتها 80 هكتاراً إحدى أفضل حدائق الحيوانات الباكستانية.

ويؤكد خان أنّ الحيوانات في هذه الحديقة تتلقى أفضل رعاية ممكنة، وهو ما يظهر في نوعية الخصوبة لديها. ويقول "تعيش الحيوانات حياةً جيدةً في الأسر معنا هنا".