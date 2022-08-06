الآلاف يتوافدون إلى محطات الوقود في بنغلاديش قبيل تطبيق قرار رفع الأسعار

توافد آلاف المواطنين في بنغلاديش السبت إلى محطات الوقود قبل ساعات من دخول قرار رفع أسعار المحروقات بشكل كبير حيز التنفيذ.

وأعلنت حكومة بنغلاديش الجمعة رفع سعر البنزين بـ51,7% وكذلك الديزل بـ42,5% على ان يبدأ تطبيق القرار الأحد عند منتصف الليل.

وأغلقت العديد من المحطات أبوابها اثر توافد كبير للمواطنين واندلعت احتجاجات واسعة في البلاد.

وعمد بعض الموزعين في سلهيت في شمال شرق البلاد إلى رفع الأسعار فورا بعد اعلان قرار الحكومة، على ما أفاد قائد الشرطة مد. نيشارول عارف وكالة فرانس برس، كما أكد ان "اشخاصا تجمعوا وتظاهروا أمام كل محطات بيع الوقود في المدينة".

وأكد وزير الطاقة نصر حميد ان قرار رفع الاسعار جاء اثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير "تقرر رفع الأسعار بناء على الوضع الدولي. سيعاد النظر في القرار حال عودة الوضع (دوليا) إلى طبيعته".