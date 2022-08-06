موديز تخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا من مستقرة إلى سلبية

خفضت وكالة التصنيف العالمية موديز النظرة المستقبلية لإيطاليا من "مستقرة" إلى "سلبية" مشيرة إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وقالت الوكالة "المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي تراكمت في الآونة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن يكون له تبعات ائتمانية مادية".

وتم تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عند Baa3، وذلك بحسب رويترز.