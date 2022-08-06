لا معطيات محفزة للأسهم السعودية .. عرضة لجني أرباح بعد ارتفاعات الـ 10 %

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث لتغلق عند 12291 نقطة بمكاسب 1.1 في المائة ما يعادل 136 نقطة، مسجلة أطول سلسلة ارتفاع منذ مطلع نيسان (أبريل).بينما مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 1.4 في المائة بنحو 23 نقطة لتغلق عند 1702 نقطة.جاء الأسبوع بأقل مكاسب من الأسبوعين السابقين، حيث تباطأت وتيرة الارتفاع، مع تسجيل الجلسات الثلاث الأخيرة أداء متواضع، وبقاءهم في مسار عرضي.ويزيد ضعف الأداء عقب موجة ارتفاع قوية تجاوزت 10 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، من احتمال تعرض السوق لموجة جني أرباح، خاصة في حالة عدم ظهور معطيات إيجابية محفزة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12155 نقطة، حيث اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12338 نقطة رابحا 1.51 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 12291 نقطة رابحا 136 نقطة بنحو 1.1 في المائة.وارتفعت السيولة 10 في المائة ما يعادل ثلاثة مليارات ريال، لتصل إلى 36 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 10 في المائة ما يعادل 44 مليون سهم لتصل إلى 981 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فزادت 28 في المائة بنحو 442 ألف صفقة عند مليوني صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاعا الإعلام والترفيه والبنوك 1.3 في المائة و0.27 في المائة على التوالي، مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع السلع طويلة الأجل 10 في المائة، ثم السلع الرأسمالية بنحو 6 في المائة، وحل ثالثا الأدوية مرتفعا 6 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 23 في المائة بقيمة 8.4 مليار ريال، يليه البنوك 15 في المائة ما يمثل 5.3 مليار ريال، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 7 في المائة بـ2.4 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج بـ29 في المائة ليبلغ 40.60 ريال، يليه بحر العرب 26 في المائة ليصل إلى 91.10 ريال، وحل ثالثا سهم صدر بنحو 21 في المائة حيث بلغ 50.90 ريال.في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا الجزيرة بنحو 9.4 في المائة ليغلق عند 23.74 ريال، يليه وقت اللياقة بـ4 في المائة ليبلغ 107.20 ريال، وحل ثالثا سهم المجموعة السعودية 3.8 في المائة مغلقا عند 26.65 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم الراجحي بقيمة ملياري ريال، يليه بحر العرب بنحو 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا سهم إس تي سي بـ1.5 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية