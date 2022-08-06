مؤسسات القياس

انتشر اختصار المسميات الطويلة من خلال استخدام حروف أوائل كلمات المسمى خصوصا في الثقافة الأمريكية. ينطبق الأمر على مسميات مثل "ناسا" التي تمثل الحروف الأولى من اسم مؤسسة الطيران والفضاء الوطنية وغيرها كثير، وعليه أمكن التعرف على أغلب المسميات الطويلة للمؤسسات وتبعتها المصطلحات العلمية. سهولة الاستخدام والتطبيق هي الحافز الأهم لانتشار هذه الطريقة عالميا.ثم انتشر في كثير من الثقافات استخدام ألفاظ معينة للتعريف بمصطلحات قد تكون في النهاية غير مطابقة لمجموعة الكلمات التي تكون المعرف الأساس. قد يكون السبب عدم القدرة على الربط اللفظي للحروف ـ خصوصا في اللغات الأقدم ـ أو الرغبة في التميز لدى منشئوا هذه المصطلحات الجديدة، أو جمال الكلمة وارتباطها بالمفهوم الأصل.كما انتشرت فكرة ربط التعامل مع مختلف المؤثرات القريبة والبعيدة بمعاملات رقمية ويغلب انتشار هذه الفكرة في العلوم الإنسانية "حسب معرفتي". المتخصصون يعرفون أرقاما مثل "80-20" و"90-10" و30-30-20-20" وغيرها من التقسيمات الرقمية، التي تهدف إلى مساعدة المستفيد عند التعامل مع المؤثرات الخارجية أو الداخلية، ولتفسير ما يوجد حول الشخص أو داخل بيئته من مؤثرات.ثم استخدمت المعاملات الرقمية للمساعدة على تحقيق العدالة في تقويم ما يلزم الشخص تقويمه من الأشخاص والمواد والمظاهر، وظهر المخطط الجرسي الذي يبنى عليه محاولة التعريف بمواقع الأشخاص والأحداث حسب حجم انتشارها، حيث يقع أغلبها في منطقة المنتصف وتقع الحالات الحدية في طرفي الجرس بحيث يعد التوسط هو الغالب في كل الأحوال أو أغلبها على الأقل.أسهم هذا التبسيط المفيد في نشر المفاهيم وتسهيل المعرفة للناس بحيث يتمكن الواحد من معرفة موقعه من المؤثرات التي تنتشر ليصبح التعامل معها أسهل وأكثر عدالة، إضافة إلى ضمان المعرفة العامة للمختصين عن مدى انتشار أو تقلص سلوك أو مفهوم معين.تسهم الروابط الرقمية في تحقيق التوازن بين مكونات نشاط معين كالشركات والمنظمات المختلفة التي تحتاج إلى معرفة قدراتها ونجاحها مقارنة بمثيلاتها في الاقتصاد الواحد وفي العالم بشكل عام. أنشأ هذا مجموعة من الهيئات التي تقوم بعمليات القياس الرقمية لنتائج أعمال الشركات والمنظمات والجمعيات والأفراد حتى المؤسسات العامة، مثل الجامعات والمستشفيات ومكونات القطاعات بشكل عام. وجود منظمات القياس هذه أسهم بدرجة كبيرة في شحذ الهمم للوصول إلى المستويات الأمثل وتخطيط المستقبل لتحقيق النجاح.