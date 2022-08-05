وول ستريت تفتح على انخفاض لمخاوف رفع سعر الفائدة

فتحت وول ستريت اليوم الجمعة على انخفاض إذ عززت بيانات قوية للوظائف في يوليو تموز من مخاوف مواصلة المركزي الأمريكي لمسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 132.92 نقطة أو 0.41 بالمئة عند الفتح إلى 32593.90 نقطة. وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات على انخفاض قدره 36.07 نقطة أو 0.87 بالمئة عند 4115.87 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 181.78 نقطة أو 1.43 بالمئة إلى 12538.81 نقطة.