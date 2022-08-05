ارتفاع أرباح "دي إتش إل" في الربع الثاني إلى 1.5 مليار يورو 

ارتفعت أرباح مجموعة "دويتشه بوست دي إتش إل" الألمانية العملاقة للخدمات اللوجستية وتوصيل الطرود في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة عام 2021.

وأعلنت المجموعة اليوم الجمعة في بون أن صافي أرباح الربع الثاني بعد خصم الحصص غير المسيطرة ارتفع إلى 1.5 مليار يورو، مقابل 1.3 مليار يورو العام الماضي، مع تحسن ربحية السهم إلى 1.17 يورو من 1.02 يورو في العام السابق.

وبلغ الربح التشغيلي، أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب، 2.3 مليار يورو مقابل 2.1 مليار يورو في العام السابق.

وزادت الإيرادات الفصلية بنسبة 23.4% على أساس سنوي لتصل إلى 24 مليار يورو.

وأكدت المجموعة توقعاتها للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لعام 2022 بقيمة 8 مليارات يورو (زائد أو ناقص 5%)، وذلك مع الوضع في الاعتبار التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل في النصف الثاني من عام 2022.

وأكدت المجموعة أيضا توقعاتها على المدى المتوسط للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لعام 2024 بنحو 8.5 مليار يورو.

