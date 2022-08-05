الدولار يرتفع بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الجمعة محاولا تعويض بعض الخسائر بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين، مع تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات الوظائف الأمريكية لتلمس المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.21 في المائة إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 في المائة أمس الخميس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو. وظل أقل بنحو ثلاثة في المائة عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية والتي توفر مؤشرات على أداء الاقتصاد الأمريكي. ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف 250 ألفا في يوليو بعد زيادة 372 ألفا في يونيو.

وانخفض اليورو 0.17 في المائة إلى 1.02285 دولار بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني بحسب (رويترز) وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع الدولار 0.24 في المائة مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 في المائة أمس الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية صعدت بتكوين 2.9 في المائة إلى 23272.80 دولار.