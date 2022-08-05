الصين تفرض عقوبات على بيلوسي بسبب زيارة تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان التي أثارت غضب بكين.

وقالت الوزارة وفقا للفرنسية إن بيلوسي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها عبر الزيارة، موضحة أن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.