تقدم روسي شرق أوكرانيا .. زيلينسكي: قواتنا تتعرض لـ "جحيم"

أكدت أوكرانيا أمس أنها اضطرت للتنازل عن بعض الأراضي شرقي البلاد تحت ضغط هجوم روسي واسع بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنه لا يجب السماح لموسكو بالانتصار في الحرب.ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغط الذي تتعرض له قواته المسلحة في منطقة دونباس شرق البلاد بأنه "جحيم". وتحدث عن قتال شرس حول أفدييفكا وقرية بيسكي المحصنة حيث أقرت كييف بأن القوات الروسية حققت نجاحا جزئيا في الأيام القليلة الماضية.وقال الجيش الأوكراني أمس إن القوات الروسية شنت هجومين على الأقل على بيسكي لكن القوات تمكنت من صدهما.وقضت أوكرانيا الثمانية أعوام الماضية تحصن مواقع الدفاع في بيسكي وعدتها منطقة عازلة ضد هجوم القوات المدعومة من روسيا التي تسيطر على مدينة دونيتسك على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.وأوضح الجنرال أوليكسي جروموف في مؤتمر صحافي أن القوات الأوكرانية استعادت قريتين حول مدينة سلوفيانسك شرقي البلاد لكنها تراجعت إلى ضواحي بلدة أفدييفكا بعد أن أجبرت على التخلي عن منجم فحم يعد موقعا دفاعيا رئيسا بحسب "رويترز".وأكدت وزارة الدفاع الروسية هجومها. وقالت إن قواتها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية حول أفدييفكا وموقعين آخرين في مقاطعة دونيتسك، ما أجبر وحدات المشاة الميكانيكية في كييف على الانسحاب.وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية قاذفات صواريخ روسية أثناء القتال ودبابات تتقدم وتطلق القذائف بوتيرة سريعة في منطقة سهلية مفتوحة. ولم يتضح مكان التصوير.ويشير بعض التقارير، التي لم يتم التحقق منها، إلى أن القوات المدعومة من روسيا وصلت إلى ضواحي بيسكي.وتهاجم أوكرانيا، التي زودها الغرب بأسلحة متطورة، القوات المدعومة من روسيا في المنطقة أيضا.وقال مسؤولون في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، المدعومة من روسيا إن القصف الأوكراني أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ستة في مدينة دونيتسك.وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي جثثا بجانب طريق في وسط دونيتسك بينما بدا الرصيف ملطخا بالدماء.وقال بافلو كيريلينكو الحاكم الأوكراني لدونيتسك على "تيليجرام" إن ثلاثة مدنيين قتلوا في قصف روسي لباخموت ومارينكا وشيفتشينكو وأصيب خمسة.وأضاف أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب أربعة في قصف مدفعي روسي على بلدة توريتسك في دونيتسك.وأكدت روسيا التي تنفي تعمد مهاجمة المدنيين، أنها تخطط للسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك الأوسع، وهي واحدة من اثنتين تشكلان إقليم دونباس الصناعي، وذلك في إطار ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لحماية أمنها مما تقول إنه توسع غير مبرر لحلف شمال الأطلسي.واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا في تقرير أمس بتعريض المدنيين للخطر عن طريق نشر قوات في مناطق سكنية خلال الحرب، فيما وصفت كييف تقرير المنظمة الحقوقية بأنه يشبه الدعاية الروسية.وتقول أوكرانيا والغرب، اللذان يصفان تصرفات روسيا بأنها حرب عدوانية غير مبررة، إن القوات الروسية يجب أن تنسحب إلى مواقعها قبل 24 شباط (فبراير) الماضيين أرسل الرئيس فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.ويبدو أن من غير المرجح أن توافق موسكو التي تتحدث بانتظام عن ضرورة توغل قواتها في عمق أوكرانيا، على القيام بذلك طوعا.وقالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي في الشرق بدا كأنه محاولة لإجبارها على تحويل تركيز القوات من الجنوب حيث تحاول القوات الأوكرانية استعادة أراض وتدمير خطوط الإمداد الروسية تمهيدا لهجوم مضاد أوسع.وقال أوليكسي أريستوفيتش المستشار الرئاسي الأوكراني في مقابلة على "يوتيوب"، "الفكرة هي ممارسة ضغوط عسكرية علينا في خاركيف ودونيتسك ولوجانسك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يحدث في الشرق ليس هو ما سيحدد نتيجة الحرب".وأفاد الجنرال أوليكسي جروموف بأن روسيا قد تشن هجوما في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا في محاولة لاستعادة الزخم في الحرب بعد تعزيز قواتها هناك.وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الحرب أخطر لحظة بالنسبة لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ويجب ألا يسمح لروسيا بالانتصار فيها.وأوضح أنه في سبيل منع موسكو من تحقيق النصر، قد يتعين على الحلف والدول الأعضاء فيه دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الأخرى فترة طويلة مقبلة.وأضاف ستولتنبرج في كلمة ألقاها في بلده النرويج "من مصلحتنا ألا ينجح هذا النوع من السياسة العدوانية".ووسط مخاوف بين بعض الساسة في الغرب من أن طموحات روسيا قد تمتد إلى ما وراء أوكرانيا، حذر ستولتنبرج بوتين من أن الرد على مثل هذه الخطوة من قبل التحالف العسكري الغربي سيكون ساحقا.وقال ستولتنبرج "إذا فكر الرئيس فلاديمير بوتين، مجرد التفكير، في فعل شيء مماثل بدولة عضو في الحلف مثلما فعل في جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، فسيتدخل الحلف على الفور".ودفعت الحرب فنلندا والسويد في وقت سابق إلى السعي للانضمام للحلف. ونال الطلبان حتى الآن موافقة 23 من أصل 30 دولة عضوا، بما في ذلك الولايات المتحدة.وحذرت روسيا، التي تشترك في حدود برية طويلة مع فنلندا، مرارا من مغبة انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي.واتهم مسؤول أمريكي أمس موسكو بالاستعداد لزرع أدلة زائفة لتبدو أن أوكرانيا وراء عملية القتل الجماعي الأخيرة لسجناء أوكرانيين في قصف على سجن تسيطر عليه روسيا.وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن الضربات التي استهدفت سجنا في أولينيفكا شرقي أوكرانيا التي يسيطر عليها الكرملين وقالت روسيا إنها حدثت ليل 29 يوليو الماضي.وأوضح المسؤول الأمريكي أن تقارير الاستخبارات تظهر أن روسيا ستعمل على ضبط مسرح الجريمة في السجن قبل زيارات محتملة لمحققين مستقلين.