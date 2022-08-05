الأسهم السعودية تستقر عند 12291 نقطة .. تراجع النشاط الشرائي مع استمرار المسار العرضي

استقرت الأسهم السعودية عند 12291 نقطة، كما أغلق مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية دون تغيير يذكر عند 1702 نقطة. وجاء الأداء على الرغم من ارتفاع معظم القطاعات والأسهم، إلا أن تباين أداء القطاعات القيادية المؤثرة في المؤشر، جعلت السوق يغلق عند مستوى قريب من الافتتاح. وتسير السوق لثلاثة جلسات في اتجاه عرضي، ما يظهر تراجع النشاط الشرائي واستقرار العمليات البيعية، ما يعكس حالة من الترقب في السوق. استمرار حفاظ السوق على مستوياتها فوق 12200 نقطة يبقي فرص عودة النشاط الشرائي، وظهور نتائج الشركات عامل مهم في تحديد مسار السوق.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12292 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12243 نقطة فاقدا 0.39 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 12291 نقطة دون تغيير يذكر. وتراجعت السيولة 13 في المائة ما يعادل 989 مليون ريال، لتصل إلى 6.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة، ما يعادل 16 مليون سهم لتصل إلى 183 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 10 في المائة بنحو 42 ألف صفقة عند 395 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية 1.02 في المائة، ثم الاستثمار والتمويل بنحو 0.97 في المائة، وحل ثالثا الإعلام والترفيه متراجعا 0.88 في المائة، وتصدر القطاعات المرتفعة الاتصالات بما يعادل 1.1 في المائة، ثم السلع طويلة الأجل 1.05 في المائة، وحل ثالثا قطاع تجزئة السلع الكمالية بـ0.94 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 23 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه البنوك 13 في المائة، ما يمثل 858 مليون ريال، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 9 في المائة بـ623 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نسيج" بـ9.6 في المائة ليبلغ 40.60 ريال، يليه البحر الأحمر 9 في المائة ليصل إلى 29.45 ريال، وحل ثالثا سهم تبوك الزراعية بنحو 6.2 في المائة حيث بلغ 22 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "صدر" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 50.90 ريال، يليه المجموعة السعودية بـ5 في المائة ليبلغ 26.65 ريال، وحل ثالثا سهم سلوشنز 3.6 في المائة مغلقا عند 228 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "إس تي سي" بقيمة 515 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 358 مليون ريال، وحل ثالثا سهم سابك بـ287 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية