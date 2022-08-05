وكالة الطاقة النمساوية لـ "الاقتصادية": «أوبك +» تحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين

قال لـ"الاقتصادية" فرانس أجرير مدير وكالة الطاقة النمساوية، إن سوق النفط الخام تحت ضغط واسع من مخاوف الركود الاقتصادي العالمي القوية، مشيرا إلى استمرار سياسة الحذر من زيادة الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +"، حيث قررت المجموعة تنفيذ زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) المقبل.وأضاف أن الطاقة الاحتياطية الفائضة لتحالف "أوبك +" ما زالت محدودة، لذا ينبغي استخدامها بحذر شديد استجابة لاضطرابات الإمدادات الشديدة المحتملة، ولذا جاء قرار الزيادة المحدودة للمجموعة في سبتمبر المقبل كحل وسطي لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها لليوم الثاني خلال تعاملات أمس، بعد تراجعها أمس الأول ليصل سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أقل من 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ الحرب الروسية في أوكرانياوتقلصت المخاوف نسبيا على المعروض بعد قرار "أوبك +" إضافة 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام في سبتمبر المقبل وانتعاش الإنتاج الليبي، بينما استمرت مخاوف الركود في السيطرة بشكل أكبر كمحرك للأسعار.ويقول لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن بيانات النفط الأمريكية المتراجعة وزيادات الإمدادات من "أوبك +" أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات لم تحدث منذ ما قبل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.وذكر مفيد ماندرا نائب رئيس شركة إل إم إف النمساوية للطاقة أن العقود الآجلة للنفط الخام سجلت سابقا أدنى مستوياتها منذ الحرب الروسية – الأوكرانية، ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في شبكات الإمداد العالمية، ما يدعم فرص ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مخاوف الركود تلقي بظلالها بقوة على السوق، حيث يدفع التضخم المرتفع وارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة المستهلكين إلى تقليص الإنفاق.ولفت إلى أن مخزون النفط الخام كان هبوطيا للغاية، ما يعزز صعود الأسعار، بينما يكبح المكاسب توقعات بأن الطلب قد يكون أسوأ بكثير مما كان يعتقده الجميع، حيث انخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 7.1 في المائة على الرغم من استمرار موسم القيادة الصيفي.من جانبه، أوضح أندريه جروس مدير شركة إم إم إيه سي الألمانية، أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل لافت خلال الشهرين الماضيين مع تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط حاليا عند أقل من 100 دولار للبرميل.وأشار إلى أن أسعار الخام انخفضت في وقت سابق استجابة لزيادة طفيفة في الإنتاج أعلنتها "أوبك +" بالتزامن مع تزايد مخزون النفط الخام الأمريكي المفاجئ، موضحا أن الانخفاضات جاءت رغم تصاعد وتيرة الحرب ونقص إمدادات النفط الخام.وتوقع أن تقوم شركات الطاقة الأمريكية بإعادة الاستثمار لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، وذلك بعد تسجيل أرباح قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، إذ سجل خام برنت أدنى مستوى له عند 93.50 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ 21 فبراير، بينما لامس الخام الأمريكي أدنى مستوى منذ الثالث من فبراير عند 87.97 دولار.وبحلول الساعة 15:43 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.88 دولار أو ثلاثة في المائة إلى 93.90 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.37 دولار أو 2.6 في المائة، إلى 88.29 دولار للبرميل.وتوقعات الطلب لا تزال متشائمة بفعل زيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ومتاعب الدين في الاقتصادات الناشئة وسياسة مكافحة كوفيد - 19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط.من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 104.17 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 104.86 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة، حقق ثالث تراجع على التوالي، وإن السلة خسرت ستة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 110.79 دولار للبرميل.