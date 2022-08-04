فائض ميزانية السعودية خلال النصف الاول أعلى 300 % عن المقدر

حققت الميزانية السعودية فائضا قيمته 135.4 مليار ريال خلال النصف الاول من العام الجاري، مقابل عجز بـ 12.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة المالية، يعد الفائض المحقق في النصف الأول من 2022 أعلى 300 في المائة عما كان مقدرا.

كانت الحكومة السعودية قد قدرت موازنة 2022 بفائض 90 مليار ريال، أي بمتوسط 45 مليار ريال كل 6 أشهر.

يشير ذلك إلى أن الفائض للعام كاملا سيتجاوز المقدر خلال 2022 بشكل كبير في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط.