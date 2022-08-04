الميزانية السعودية تحقق أعلى فائض فصلي.. 77.9 مليار ريال في الربع الثاني

بلغ فائض الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 77.9 مليار ريال، بعد أن بلغت الإيرادات 370.36 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت 292.46 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة المالية، يعد الفائض المحقق في الربع الثاني 2022 هو أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016 (أي منذ 6 سنوات).

وخلال الفترة من الربع الأول 2016 وحتى نهاية الربع الثاني 2022، سجلت الميزانية في أربعة فصول فقط هي الربع الأول 2019 بـ27.8 مليار ريال، والربع الثالث 2021 بقيمة 6.7 مليار ريال، والربع الأول 2022 بواقع 57.5 مليار ريال، بالإضافة إلى ما تحقق في الربع الثاني.

وجاء تحقيق الفائض بشكل رئيس من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير متجاوزة 100 دولار للبرميل.