الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مستقرة بعد تسجيل أفضل أداء خلال أسبوع

فتحت وول ستريت اليوم الخميس دون تغير يذكر مع استيعاب المستثمرين مجموعة جديدة من نتائج الشركات، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أفضل أداء في أسبوع، في حين ارتفع عدد الأمريكيين المطالبين بإعانات البطالة بشكل طفيف.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 6.81 نقطة أو 0.02 بالمئة عند الفتح إلى 32805.69 نقطة. وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات على انخفاض بنسبة 0.32 نقطة أو 0.01 بالمئة عند 4154.85 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 6.89 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 12675.05 نقطة.