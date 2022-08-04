32.4 % من إيرادات الميزانية السعودية في الربع الثاني غير نفطية

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 3 في المائة، لتبلغ 120 مليار ريال مقابل 115.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 32.4 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 370.36 مليار ريال.

بينما مثلت الإيرادات النفطية نحو 67.6 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني 2022 بعد أن بلغت نحو 250.36 مليار ريال، مقابل 132.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.