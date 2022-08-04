إطلاق مبادرة لإنشاء استوديوهات سعودية تصنع ألعابا محلية تصدر عالميا

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة (قيم فاوندرز السعودية)، لتحفيز المبرمجين والمصممين والمسوقين والفنانين على الابتكار والريادة في عالم الألعاب الإلكترونية، وعرض تجارب ناجحة في هذا المجال، إضافة لتأهيل وتطوير الكفاءات في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.

وتستهدف المبادرة التي جرى إطلاقها بالتعاون مع GameFounders المتخصصة بتسريع استوديوهات الألعاب، لاختيار 100 متقدم من أبناء وبنات الوطن، عاملة عبر محاورها المختلفة لتشجيع رواد الأعمال في صناعة الألعاب الإلكترونية، والتوعية بأهمية هذا المجال، وإنشاء استوديوهات ألعاب سعودية تصنع ألعابا محلية تصدر عالميا.

وتتضمن المبادرة 4 مسارات مختلفة تشمل كلا من مسار تطوير اللعبة، ومسار تصميمها، ومساري فن وتسويق اللعبة، بجانب العديد من المزايا إذ سيحظى المشاركون خلال فترة تدريبيهم الممتدة لـ 6 أشهر ، يتواجد خلالها 50 مدربا محترفا، بتجربة ألعابهم أمام جماهير حقيقية، عوضا عن مكافأة شهرية تبلغ 3 آلاف ريال خلال الأشهر الأولى من التدريب، كما ستحصل الشركات الناشئة في مرحلة التسريع على منح مالية تصل إلى 1.5 مليون ريال.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق ممن تستهدفهم المبادرة التسجيل عبر (قيم فاوندرز السعودية).