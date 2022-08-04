الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بنتائج أرباح قوية

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس في أعقاب نتائج قوية لعدد من الشركات، في حين ينصب التركيز على بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بأعلى نسبة منذ 1995.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ليسير على درب الأسهم الآسيوية التي زادت 0.4 في المائة، وفي أعقاب صعود قوي لوول ستريت مساء بعد بيانات اقتصادية قوية وتوقعات إيجابية للشركات.

وزاد سهم كريدي أجريكول اثنين في المائة وانضم إلى نظيريه بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال في إعلان نتائج أرباح فصلية أفضل من المتوقع في ظل نشاط قياسي لوحدته للاستثمار المصرفي.

وارتفع سهم لوفتهانزا 5.2 في المائة بعد عودة الشركة لتسجيل أرباح تشغيلية في الربع الثاني من العام مدعومة بزيادة الطلب على رحلات الشحن الجوي.

لكن الشركة الألمانية نبهت إلى أنها لن توفر سوى نحو 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للركاب مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في الربع الثالث من العام، وهو ما يقل عن المخطط سلفا وسط نقص العمالة في المطارات وشركات الطيران.

ومن المنتظر أن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 في المائة وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، إذ يواجه البنك صعوبات في السيطرة على تضخم بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود.

