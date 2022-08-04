المستثمرون يقبلون على الذهب رغم عوائد السندات .. ملاذ آمن وقت الأزمات

ارتفعت أسعار الذهب أمس، مدعومة بإقبال المستثمرين في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن الذي لا يدر عائدا، وأبقته دون أعلى مستوى في شهر بلغته في الجلسة الماضية.ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1761.33 دولار للأوقية بعد أن ارتفع الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو عند 1787.79 دولار للأوقية قبل أن يغلق منخفضا 0.6 في المائة لينهي سلسلة من المكاسب على مدى أربع جلسات، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 في المائة إلى 1778.60 دولار للأوقية.وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز "زيارة بيلوسي لتايوان لم تثر رد فعل كبيرا من بكين، لكن الوضع يبقى متوترا وداعما للذهب بصفته ملاذا آمنا".وأضاف أن الدولار بدأ يتراجع في الوقت نفسه ليدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، وانخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المائة إلى 19.86 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 893.36 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2050.13 دولار.ورغم انخفاض الدولار إلا أنه احتفظ بمعظم مكاسب اليوم السابق، بعدما قفز مدعوما بإشارات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادات أخرى كبيرة في أسعار الفائدة، واجتذب الدعم وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بخصوص تايوان.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن في منتصف يوليو، إذ كبح المستثمرون جماح توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الاتحادية.لكن ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أشاروا الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي لا يزال موحدا تماما، بشأن زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى من شأنه أن يحد من أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات، ما رفع مؤشر الدولار 0.8 في المائة في اليوم نفسه. وتراجع المؤشر قليلا أمس منخفضا ربعا في المائة عند 106.170.وقال محللو العملات إن الخلافات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي الأعلى مستوى لتايوان منذ 25 عاما، من المرجح أن تساعد على دعم الدولار كملاذ آمن في الوقت الحالي.وأدانت الصين زيارة بيلوسي وبدأت تدريبات عسكرية تستمر ستة أيام حول تايوان، بعد أن أشادت بيلوسي بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بصفتها "واحدة من أكثر المجتمعات حرية في العالم".وقال المحللون إنه ما لم يحدث مزيد من التصعيد، فمن المرجح أن تظل رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية المحرك الرئيس لتحركات الدولار.ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي سيصدر غدا الجمعة.وتراجع الين الياباني، الذي فقد أكثر من 1 في المائة مقابل الدولار الثلاثاء بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات عند 133.355 ين للدولار.وارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.01855 دولار على الرغم من البيانات المنفصلة التي تظهر انخفاضا شهريا في كل من النشاط التجاري ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو.وارتفع الجنيه الاسترليني أيضا مقابل الدولار، إذ زاد 0.2 في المائة إلى 1.21770 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا اليوم الخميس، الذي من المتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.