تراجع تمويلات «بلوكتشين» العالمية 29 % في الربع الثاني

تراجعت تمويلات مشاريع بلوكتشين العالمية 29 في المائة خلال الربع الثاني من 2022، لتبلغ 6.5 مليار دولار مقارنة بالربع الأول الذي شهد تمويلات بـ 9.2 مليار دولار.

ويعد ذلك أول انخفاض على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ عامين بسبب تراجع سوق العملات المشفرة، لكن قيمة التمويلات سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 18 في المائة حيث كانت تبلغ 5.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2021. ومعلوم أن "بلوكتشين" تعد قاعدة بيانات إلكترونية موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة كتلا blocks.

وتحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة. وصممت سلسلة الكتل حيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، أي: عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقا القيام بتعديلها.

وللربع الثاني على التوالي استحوذ "ويب 3.0" على 57 في المائة من تمويلات بلوكتشين "3.7 مليار دولار". أما بالنسبة لصفقات الاندماج والاستحواذ فقد انخفضت من 54 صفقة في الربع الأول إلى 49 خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبحسب تقرير صادر عن "سي بي إنسايتس"، انخفضت الجولات التمويلية الضخمة، التي تتجاوز 100 مليون دولار، 54 في المائة في الربع الثاني لتبلغ 2.6 مليار دولار وذلك بسبب حذر المستثمرين بعد تراجع أسعار العملات المشفرة.

وسجلت أمريكا أعلى تمويلات "بلوكتشين" في الربع الثاني حيث استحوذت على 3.4 مليار دولار تليها أوروبا وآسيا بـ 1.4 مليار لكل منهما.

وفيما يتعلق بشركات يونيكورن في مجال بلوكتشين، وهي الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، فقد شهد الربع الثاني دخول ثماني شركات جديدة بعد ما سجل الربع الأول 16 شركة.