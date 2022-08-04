ارتفاع طلبات برنامج البناء المستدام 380 % خلال النصف الأول

سجل برنامج البناء المستدام، ارتفاعا ملحوظا في عدد التقارير الفنية الخاصة بخدماته التي قدمها خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل ارتفاعا بنسبة تجاوزت 380 في المائة هذا العام.وأوضح البرنامج في بيان له أمس أن الخدمات التي يقدمها تشمل "إصدار تقارير الفحص الفني لمطابقة كود البناء السعودي، واشتراطات الجهات المختصة للمباني الجاهزة والمشاريع تحت الإنشاء، وجودة التزام المقاولين بالتصنيف"، مشيرا إلى بلوغ عدد التقارير الصادرة نحو 3500 تقرير خلال النصف الأول من العام الجاري. ويقدم برنامج البناء المستدام خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعيا لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن. ووفقا لبرنامج البناء المستدام تتضمن سلسلة أبرز خدماته خدمة فحص جودة تنفيذ البناء التي تعمل على تمكين المستفيد المقبل على البناء سواء من المطورين العقاريين أو الأفراد من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بنائها وتجاوز مراحل الفحص بنجاح.كما يقدم خدمة فحص المباني الجاهزة التي تمكن المستفيد الراغب في شراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته، وذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، إضافة إلى خدمة فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف التي تقدم تقارير عن مدى التزام المقاول بمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على المشهد الحضري، والإسهام في تصنيف المقاولين للحصول على مشاريع نوعية، ويتضمن التقرير التأكد من متطلبات السلامة وحماية الموقع، وسلامة البيئة، والصحة المهنية.