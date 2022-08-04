التوترات الجيوسياسية تعود إلى واجهة سوق النفط .. مخاوف متجددة بشأن الطلب

استمرت تقلبات أسعار النفط الخام في نطاق ضيق، بسبب مخاوف الركود الاقتصادي بعد رفع أسعار الفائدة في مقابل شح المعروض النفطي، كما استقرت العقود الآجلة للنفط الخام مع التركيز على التوترات الجيوسياسية في ظل أنباء عن إعداد الصين لعمل عسكري ردا على زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان.ويقول محللون نفطيون، إن العقود الآجلة للنفط الخام ظلت ثابتة مع ترقب المستثمرين للسوق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين.ونقل محللون عن "كومرتس بنك" أن زيادة تدريجية أخرى في أهداف إنتاج "أوبك +" قد تكون منطقية من أجل تضييق هذه فجوة العرض والطلب، بينما استمرت المخاوف بشأن الطلب.وسلطوا الضوء على تأكيدات هيثم الغيص أمين عام "أوبك" الجديد، أن المجموعة لا تسيطر على أسعار النفط، لكنها تضبط السوق من حيث العرض والطلب، مشيرين إلى حالة الضعف الهيكلي في الطلب الناتج عن بيانات التصنيع العالمية الضعيفة والصراع المستمر في أوروبا لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.ونوهوا بإجراءات الولايات المتحدة الجديدة، التي استهدفت تجارة النفط الإيراني مرة أخرى، حيث فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين عقوبات على ست شركات للقيام بتسهيل التجارة في المنتجات النفطية والبتروكيماوية، بينما يحاول الاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات النووية الإيرانية.وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن استمرار زيادة أسعار الفائدة يعكس معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثابتة والمتواصلة لكبح جماح التضخم، موضحا أن الأسواق متفائلة، وأن طلبات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل مرجحة للغاية.وأشار إلى عودة التوترات الجيوسياسية إلى واجهة المشهد في قطاع الطاقة بعد اتساع هوة الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بعد أن تعهدت الصين "بأعمال عسكرية مستهدفة" ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" جوران جيراس مساعد مدير بنك " زد أيه إف " في كرواتيا، أنه بحلول نهاية الشهر الجاري سيكون تحالف "أوبك +" قد أكمل رسميا إحياء الإمدادات التي أوقفوها أثناء تفشي الوباء وسط آمال مقابلة من المستهلكين في قيام المنتجين باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الإنتاج.ولفت إلى أن كبار المنتجين يلتزمون الحذر في الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة أزمات جديدة تتضمن حدوث نقص واسع في الإمدادات.من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن سوق النفط قلقة من تهديد الطلب بسبب ركود محتمل في الولايات المتحدة وأيضا التأثير المستمر لإغلاق كورونا في الصين، ما قد يؤدي إلى الحفاظ على الإنتاج مستقرا عند مستويات آب (أغسطس).وأشار إلى أن شح الإمدادات ما زال محفزا على صعود الأسعار، خاصة أن روسيا وهي العضو المهم في تحالف "أوبك +" والقائد للمنتجين المستقلين تواجه عقوبات على صادراتها النفطية بسبب الحرب.بدوره، بين لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت الدولية، أن تحالف "أوبك +" وصل بالفعل إلى مرحلة مفصلية حاسمة بعد أكثر من عامين من تخفيضات الإنتاج المنسقة.من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية.وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب (أغسطس) المقبل 0.33 في المائة لتتداول عند مستويات 94.14 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 93.83 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات أمس الأول عند مستويات 94.42 دولار للبرميل.