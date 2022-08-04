كوريا تورد أول دفعة من الشاحنات العاملة بالهيدروجين إلى ألمانيا

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات في مدينة فرانكفورت، أمس، توريد أول دفعة من الشاحنات التي تعمل بالهيدروجين إلى عملاء ألمان.وأوضحت الشركة أن من المنتظر تسليم 27 شاحنة مدعومة من الحكومة الاتحادية الألمانية إلى سبع شركات تعمل في الخدمات اللوجستية والإنتاج والتجارة.وبحسب بيانات المصنع، فإن الشاحنات طراز "اكسيانت فول سيل"، ويبلغ مدى سيرها 400 كيلومتر، كما يوجد في كل شاحنة سبعة خزانات هيدروجين يمكن ملؤها في فترة تراوح بين 8 و20 دقيقة، بحسب درجة الحرارة.وتعمل الشاحنات من خلال حدوث تفاعل خاضع للتحكم بين الهيدروجين والأكسجين داخل خلية الوقود لإنتاج تيار كهربائي يشغل المحركات.والانبعاث الوحيد الناتج عن هذا التفاعل هو بخار الماء بحيث يمكن لخلايا الوقود أن تصبح على نحو خاص بديلا صديقا للبيئة لمحركات الديزل في النقل الثقيل.ويعمل في سويسرا بالفعل 47 شاحنة هيدروجينية من إنتاج هيونداي مزودة بخلايا الوقود، ومن المنتظر أن تقطع هذه الشاحنات أكثر من أربعة ملايين كيلومتر بحلول نهاية العام.وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات الفارهة أمس، تحقيق أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل الطلب القوي الذي ساعد على تعويض تأثيرات اضطراب سلاسل الإمداد على الإنتاج.وذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب تراجعت إلى 3.43 مليار يورو "3.5 مليار دولار" خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم لأرباح الشركة 3.2 مليار يورو.وأشارت "بلومبيرج" إلى أن شركات صناعة السيارات تشهد طلبا قويا في الوقت الراهن، رغم التوقعات الاقتصادية القاتمة وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع معدل التضخم.ورفعت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات الفارهة توقعاتها للعام الحالي ككل قائلة إنها ستكافح من أجل تلبية الطلب القوي على السيارات خلال الشهور المقبلة رغم استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية القائمة منذ ثلاثة أعوام تقريبا.