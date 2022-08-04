شولتس يتهم روسيا بعرقلة تسليم توربين «نورد ستريم» .. وموسكو: العقوبات أصل المشكلات

اتهم أولاف شولتس المستشار الألماني روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حاليا في ألمانيا، ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل طبيعي من دونه، كما تقول موسكو.وبينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز مؤكدة ضرورة تسلم التوربين، قال شولتس "لا يوجد سبب يمنع التسليم، كل ما على السلطات في موسكو فعله هو تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقله إلى روسيا"، وفقا لـ "الفرنسية".وخفضت روسيا عمليات التسليم عبر نورد ستريم في يونيو ويوليو، بحجة عدم تسلمها توربينا أرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية. لطالما عدت برلين ذلك مجرد "ذريعة" وقرار "سياسي" للتأثير في الغربيين على خلفية الحرب في أوكرانيا.ورأى شولتس خلال زيارته مصنع "سيمينز" في مولهايم أمس، أن موسكو بذلك تبعث "رسالة معقدة" إلى العالم بأسره من خلال التشكيك في رغبتها في "الوفاء بالتزاماتها" مستقبلا.ويربط خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي تبلغ طاقته، وفقا لشركة غازبروم، 167 مليون متر مكعب يوميا، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.سينعكس قطع الإمدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، سلبا على الاقتصادات الأوروبية. وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية في القارة، إلا أنها الأكثر عرضة للأثر السلبي لذلك نظرا لاعتمادها الكبير على واردات الغاز من روسيا.ويتهم الغربيون موسكو باستخدام الغاز سلاحا سياسيا ردا على العقوبات التي تم فرضها بعد الهجوم على أوكرانيا.ويقول الكرملين، من جانبه، إن العقوبات هي أصل المشكلات الفنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني التدابير التي تفرضها على روسيا.وبررت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" ذلك بعدم وجود التوربين، الذي تراه مهما لزيادة الضغط المطلوب لضخ الغاز من خلاله. واتهمت "غازبروم" مرارا شريكها التعاقدي "سيمنز إنرجي" بعدم إرسال المستندات اللازمة والمعلومات الخاصة بإصلاح التوربين، بينما نفت الشركة الألمانية هذه الاتهامات.إلى ذلك، أوصي جيرهارد شرودر المستشار الألماني الأسبق بتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" في ضوء أزمة الغاز الراهنة، التي تؤثر بدورها في الاقتصاد في دول الاتحاد.وقال شرودر في مقابلة صحافية أمس، "الخط جاهز، إذا كانت هناك حقا اختناقات، فهناك خط الأنابيب هذا، ولن تكون هناك مشكلات في الإمداد مع كلا خطي أنابيب "نورد ستريم" بالنسبة للصناعة الألمانية أو الأسر الألمانية".