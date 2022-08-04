الأسهم السعودية .. ضغوط بيع تضعف المسار الصاعد وفترة المزاد تقلص الخسائر

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتبتعد عن أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف مغلقة عند 12291 نقطة فاقدة 18 نقطة بما يعادل 0.15 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط لينهي الجلسة عند 1703 نقاط. السوق تدافع عن مستويات 12200 نقطة التي تشكل الدعم، وكانت أدنى نقطة خلال الجلسة 12202 نقطة ثم قلصت السوق جزءا من خسائرها، وزاد ذلك في فترة المزاد بارتفاعها 30 نقطة. أثناء الجلستين الأخيرتين تعرضت السوق لضغوط بيع، ما يضعف الاتجاه الصاعد، وللحفاظ على المستويات الحالية يتطلب ظهور معطيات إيجابية محفزة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12290 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12202 نقطة فاقدا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12291 نقطة خاسرا 18نقطة بـ 0.15 في المائة. وتراجعت السيولة 0.7 في المائة ما يعادل 57 مليون ريال، إلى 7.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بعشرة ملايين سهم لتصل إلى 200 ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 1 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة عند 437 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 13 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع الإعلام والترفيه 1.58 في المائة، ثم الخدمات التجارية والمهنية بنحو 0.84 في المائة، وحل ثالثا التأمين متراجعا 0.75 في المائة، وتصدر القطاعات المرتفعة الأدوية بما يعادل 1.9 في المائة، ثم السلع طويلة الأجل 1.61 في المائة، وحل ثالثا قطاع النقل بـ 1.52 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 22 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه البنوك 13 في المائة ما يمثل 970 مليون ريال، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية 9 في المائة بـ 728 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا صدر بـ 9.9 في المائة ليبلغ 53.70 ريال، يليه "باعظيم" 8 في المائة ليصل إلى 78.80 ريال، وحل ثالثا سهم المنجم بنحو 7.6 في المائة حيث بلغ 72.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الشرقية للتنمية" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 72.60 ريال، يليه هرفي للأغذية بـ 4 في المائة ليبلغ 43.10 ريال، وحل ثالثا سهم الجوف 2.8 في المائة مغلقا عند 48.85 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم بحر العرب بقيمة 620 مليون ريال، يليه "أماك" بنحو 416 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ 367 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية